Москвичам с коронавирусом стало доступно приложение «Социальный мониторинг»

23.04.2020, 16:30, Новости дня

Пациенты с коронавирусом, которые выбрали лечение на дому, могут пользоваться обновленным сервисом «Социальный мониторинг» на личном смартфоне, информирует мэрия Москвы.

Мобильное приложение уже появилось в Google Play, в ближайшее время станет доступно в App Store, сообщается на сайте мэра Москвы.

Подчеркивается, что приложение «Социальный мониторинг» создано специально для пациентов с коронавирусом, которые лечатся в домашних условиях.

«Оно позволяет жителям Москвы, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина. Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения жители столицы могут быть уверенными в том, что пациенты с коронавирусом не нарушают режим изоляции и не подвергают риску заражения других горожан», – говорится в сообщении.

Версия, доступная в Google Play, – принципиально новая, указывается на сайте мэра. При создании версии приложения учитывались все комментарии профессионального сообщества.

«Все данные, которые передаются приложению, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ на территории России. После выздоровления пациента они уничтожаются. Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подчеркнул, что тем, кто не является пациентом с коронавирусом, приложение не позволит авторизоваться и получить доступ к функционалу.

При этом ранее в мэрии заявляли, что контроль соблюдения режима людьми с ОРВИ в Москве при наличии назначения медиков будет осуществляться через приложение «Социальный мониторинг».