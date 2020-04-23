 

Москвичам с коронавирусом стало доступно приложение «Социальный мониторинг»

23.04.2020, 16:30, Новости дня

Пациенты с коронавирусом, которые выбрали лечение на дому, могут пользоваться обновленным сервисом «Социальный мониторинг» на личном смартфоне, информирует мэрия Москвы.

Мобильное приложение уже появилось в Google Play, в ближайшее время станет доступно в App Store, сообщается на сайте мэра Москвы.

Подчеркивается, что приложение «Социальный мониторинг» создано специально для пациентов с коронавирусом, которые лечатся в домашних условиях.

«Оно позволяет жителям Москвы, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина. Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения жители столицы могут быть уверенными в том, что пациенты с коронавирусом не нарушают режим изоляции и не подвергают риску заражения других горожан», – говорится в сообщении.

Версия, доступная в Google Play, – принципиально новая, указывается на сайте мэра. При создании версии приложения учитывались все комментарии профессионального сообщества.

«Все данные, которые передаются приложению, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ на территории России. После выздоровления пациента они уничтожаются. Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подчеркнул, что тем, кто не является пациентом с коронавирусом, приложение не позволит авторизоваться и получить доступ к функционалу.

При этом ранее в мэрии заявляли, что контроль соблюдения режима людьми с ОРВИ в Москве при наличии назначения медиков будет осуществляться через приложение «Социальный мониторинг».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Грузия: чрезвычайное положение и строгий карантин 

04.03 / 6 профессий, которым больше всего угрожает коронавирус

11.02 / Роспотребнадзор назвал средний срок инкубационного периода коронавируса

07.02 / «Меня оклеветали, унизили и оскорбили». Подозреваемый в убийстве ветеранов медбрат заявил о своей невиновности

21.02 / Шевченко анонсировал вызов новых футболистов в сборную Украины перед Евро 2020

10.02 / Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик»

16.02 / Сутки на Донбассе. 10 обстрелов, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

03.02 / Жириновский предложил платить пособие неработающим россиянкам

11.02 / В Корее устроили встречу матери с ее погибшей дочерью

18.04 / Ситуация в Москве: комментарии экспертов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска