Apple выпустит в 2021 году компьютер Macintosh со своим процессором

23.04.2020, 16:30, Разное

Американская IT-корпорация Apple собирается в следующем году презентовать на рынке новые компьютеры Macintosh, которые будут оснащены процессорами собственного производства. Об этом передают местные СМИ со ссылкой на информаторов, знакомых с ситуацией.

«Яблочный» бренд из США уже трудится над созданием трех разных процессоров для компьютерной техники Macintosh. Это будут однокристальные чипсеты, сконструированные на платформе системы A14. Последняя, в свою очередь, станет применяться в сегменте iPhone 12, выход которого ожидается в нынешнем году.

Новые процессоры от Apple будут работать быстрее, нежели те, которые установлены в существующих мобильных девайсах американской компании. По мнению специалистов, намерение производителя применять процессоры личной сборки могут свидетельствовать о постепенном отказе технологического гиганта от устройств Intel, используемых в настоящее время. Новые изделия для Apple создаст компания из Тайваня TSMC, имеющая опыт сотрудничества с Apple.

Новые процессоры окажутся 5-нанометровыми. Именно такого размера детали намерена применять компания в предстоящих iPad и iPhone. В самой фирме из США отказались что-либо комментировать по этому поводу, так же, как и в TSMC. Недавно «яблоко» запустило онлайн-сертификацию линейки двенадцатых моделей iPhone. Изменения, вызванные дистанционной работой, спровоцировали месячную задержку технической проверки новых смартфонов.