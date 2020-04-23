Участник митинга во Владикавказе стал волонтером и начал развозить продукты

23.04.2020, 16:16, Новости дня

Участвовавший в митинге во Владикавказе студент Ника Майрамуков присоединился к проекту «Мы вместе» и начал развозить продукты по городу.

После посещения волонтерского центра Майрамуков сообщил, что лично увидел объемы помощи, которая предоставляется жителям региона, и тоже решил стать участником программы. «Парень говорит, что только сейчас понял, какая работа проводится по поддержке населения, и призвал всех желающих примкнуть к команде добровольцев», информирует телеграм-канал Life Shot.

«Были сделаны заявления (на митинге), что работа не проводится никакая, но сегодня я на личном опыте убедился, что это не так», – рассказал студент Ника Майрамуков.

Он отметил, что уже на протяжении почти двух месяцев в регионе в ежедневном режиме действует программа помощи поддержки жителей старшего возраста, которые не могут сами выйти в магазин и купить продукты. Он также призвал всех, кто хотел бы помочь, присоединиться к команде и тоже стать волонтером проекта «Мы вместе».

«Конечно, этого, возможно, недостаточно (помощи), но, если кто-то хочет помочь – привезти продовольствие либо предоставить транспорт, – вы можете примкнуть к нам, чтобы развозить продукты тем, кто в них нуждается. Это намного лучше, чем устраивать противоправные действия на площадях», – заключил он.

Напомним, 20 апреля перед зданием республиканского правительства Северной Осетии во Владикавказе прошёл несогласованный митинг. Собравшиеся выдвигали различные требования, в том числе об отмене режима самоизоляции.