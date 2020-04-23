 

Аргентина вплотную приблизилась к дефолту

23.04.2020, 16:16, Новости дня

Правительство Аргентины не выплатило в срок – 22 апреля – проценты по трем выпускам гособлигаций в иностранной валюте на общую сумму около 500 млн долларов.

Аргентинское минэкономики заявило о намерении использовать 30-дневный льготный период уплаты процентов, при этом ведомство продолжает вести переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации долга, информирует «Интерфакс».

По мнению The Wall Street Journal, в следующем месяце Аргентина может объявить об очередном дефолте.

Ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта.



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