Минпромторг не видит повода для беспокойства из-за возможного роста цен на продукты

23.04.2020, 16:09, Разное

Минпромторг РФ провёл мониторинг продуктового рынка и заявил, что не видит повода для беспокойства из-за возможного роста цен на продукты. В настоящий момент торговые сети самостоятельно прикладывают усилия, чтобы не допустить подорожания.

Минпромторг оценил ситуацию в торговом секторе и констатировал, торговые сети по возможности сдерживают стоимость всех товаров на прилавках, и эта ситуация не вызывает беспокойства. Если же поступают сигналы о необоснованном росте цен, ведомство совместно с ФАС и Минсельхозом проводит проверку. При этом отмечается, доходы населения не растут, потому распространители стремятся не допускать подорожания, чтобы сохранить клиентскую базу.

Сейчас граждане меньше закупают товаров, особенно пригодных к длительному хранению, поскольку в домохозяйствах имеются в наличии запасы, сделанные в конце марта во время произошедшего продуктового ажиотажа. До 50% всех людей сделали запасы на 100 дней вперёд. Теперь же никто основательно не закупается и количество товаров в магазинах вернулось к прежней норме.

В то же время регулятор подчёркивает, исключать роста цен не стоит, поскольку сейчас национальная валюта теряет свои позиции на мировом рынке, а потому, чтобы не разориться, и окупить затраты, производители будут вынуждены компенсировать неизбежные потери. Многие не смогут избежать банкротства, если в сложившихся обстоятельствах продолжат удерживать стоимость готовой продукции.