Флагман Vivo iQOO Neo 3 5G оценен в 380$

23.04.2020, 16:09, Разное

Китайская компания Vivo официально презентовала свой флагманский смартфон iQOO Neo 3 5G. Мобильный аппарат вышел в шести цветовых гаммах и с 12 Гб оперативной памяти в максимальной комплектации.

Смартфон Vivo iQOO Neo 3 5G получил качественный экран с Full HD+ и поддержкой HDR10+, а также частотой обновления до 144 Гц. Указан охват в 96% цветового пространства NTSC, сам дисплей занимает 90,4% площади лицевой поверхности корпуса нового флагманского устройства. «Сердцем» девайса служит процессор Qualcomm Snapdragon 865 с графикой Adreno 650, поддерживается работа сети пятого поколения.

Стоит отметить наличие тройной основной камеры с главным сенсором на 48 Мп, датчиком на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Фронтальная камера размещается в незначительном отверстии в верхнем правом углу экрана. Новинка от Vivo обладает разъемом на 3,5 мм для наушников, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, портом USB Type-C, стереофоническими динамиками и находящимся сбоку сканером отпечатков пальцев. Обеспечение питанием регулирует аккумулятор объемом 4500 мАч с опцией поддержки зарядки 44 Вт, за управление отвечает операционная система Android 10. За смартфон iQOO Neo 3 5G с 6/128 Гб памяти придется отдать 380 американских долларов, версия с 8/128 Гб обойдется покупателю в 420 долларов, с 8/256 Гб и 12/128 Гб — в 480 и 465 долларов соответственно.

Ранее сообщалось о возможностях камеры нового смартфона китайского бренда Vivo X30 Mirror Edition. Устройство с четырьмя сенсорами на 64+32+13+8 Мп способно запечатлеть поверхность Луны.