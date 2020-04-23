В СПЧ отметили важность социальных поправок к Конституции в условиях распространения коронавируса

23.04.2020, 16:08, Новости дня

Граждане на личном примере увидели, как социальные поправки к Конституции важны в условиях распространения коронавируса, экономического кризиса и падения цен на нефть, сообщил сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Он отметил, что заложенные в поправках и в послании президента тезисы уже реализуются на практике, информирует РАПСИ.

«В частности, это меры, стимулирующие сохранение занятости населения, размеры больничного пособия по безработице, которые приравниваются к МРОТ, доступная и качественная медицинская помощь. Мы видим, что в стране практически на наших глазах возводятся новые больницы и приспосабливаются действующие под лечение больных с коронавирусом, принимаются меры по поддержке предпринимательства, снижаются страховые взносы, вводятся беспроцентные кредиты для выдачи зарплат, происходит отсрочка налоговых выплат», – сказал Брод в рамках межрегионального вебинара ОП РФ «Гражданское общество и конституционная реформа».

По его словам, меры, которые сейчас реализуются, показывают, насколько важно, чтобы социальные поправки были закреплены в Основном законе страны и поддержаны соответствующими подзаконными актами.

«Это все в целом увеличивает доверие общества к сути поправок и к конституционной реформе. Кроме того, Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) в своих доклад неоднократно говорила, что конституционная реформа соответствует международному опыту и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы, которая стоит на страже конституционного права», – отметил член СПЧ.

Он также добавил, что, прежде чем назначать дату всероссийского голосования, нужно понять дальнейшую перспективу развития эпидемиологической обстановки в стране.

«Сроки должны четко отталкиваться от ситуации, когда она пойдет на спад. Что касается нас, общественников и гражданских активистов, мы будем продолжать работать с наблюдателями, экспертами и с гражданами. Дальнейшие доклады НОМ, в том числе подключение международных экспертов для оказания методической поддержки, – все эти механизмы будут нами активно задействованы», – заключил Брод.