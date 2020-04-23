 

Суд Москвы оштрафовал нарушившего карантин больного коронавирусом

23.04.2020, 16:08, Новости дня

Чертановский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей зараженного коронавирусом мужчину, который нарушил условия карантина, вышел из дома и спустился в метро. Об этом сообщили в суде.

«Суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей. Несмотря на предупреждение о соблюдении режима изоляции на период лечения, указанном в вышеизложенном соглашении, он покинул место самоизоляции», – передает ТАСС сообщение суда.

Уточняется, что житель Москвы спустился в метро и был задержан сотрудниками полиции в вестибюле станции «Нагорная». Человек имел при себе соглашение на получение им медицинской помощи на дому и соблюдение режима самоизоляции при лечении новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Накануне число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5236. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 462 случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В Польше демонтировали памятник благодарности советским солдатам

15.04 / В ЕС представили дорожную карту снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

31.03 / «Волонтеры-медики» начали оказывать помощь пожилым россиянам по всей стране

10.03 / Саудовская Аравия отказалась от встречи ОПЕК+ в мае-июне

05.03 / Эксперт: Наделение землей ученических бригад позволит полноценно обучать будущих аграриев

20.03 / “Моя планета” сделала познавательно-развлекательные программы бесплатными на всю весну

11.04 / Оптимистичный сценарий: академик РАН назвал сроки завершения эпидемии в России

13.03 / В соцсетях осудили травлю Терешковой

03.04 / Стало известно о приостановке всех авиарейсов для возвращения россиян

24.03 / Зеленский попросил у Китая дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска