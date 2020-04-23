Сухой паек по-новому

23.04.2020, 16:20, Новости

Теги: Администрация, Бизнес, Бюджет, Муниципальный совет, Общество

17 апреля депутат рыбинского муниципального совета Олег Леонтьев сравнил цены на сухой паек, который раздают в качестве компенсации за бесплатные завтраки в школах, и такой же набор продуктов, но купленный в обычном магазине.

Вывод оказался не в пользу поставщика – МУП «ТД «На Сенной».

Стоимость пайка от муниципалов была 500 рублей. Олег Леонтьев сделал контрольную закупку в обычном магазине. Вышло на 385 рублей. Разница составила 115 рублей. Учитывая, что МУП «ТД «На Сенной» закупали сразу 6300 наборов, соответственно заработок предприятия составил 724 500 рублей, а за месяц 1 449 000 (две поставки), посчитал депутат. И это, без учета того, что закупаться можно и на оптовых базах.

Сегодня администрация Рыбинска разослала пресс-релиз с информацией о новых пайках и принципах их формирования:

В Рыбинске началась подготовка к выдаче продуктовых наборов на период дистанционного обучения учащимся, получающим бесплатное школьное питание. Эта мера социальной поддержки для многодетных и малообеспеченных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. На базе школьной базовой столовой формируют продуктовые наборы на две ближайшие недели и распределяют по учебным заведениям. О ходе работ рассказал директор МУП «Торговый дом «На Сенной» Сергей Иванченко.

Выдавать первую партию продуктовых наборов школьникам на период дистанционного обучения в Рыбинске начали 9 апреля. Наборы формировались на две недели, исходя из рекомендаций к школьному питанию и требований к продуктам в сухих пайках.

– Самым трудным в предлагаемых обстоятельствах стала перестройка от кормления школьников горячей пищей на выдачу пайков. Наборы из первой партии несколько отличались друг от друга по наименованиям продуктов. Нам пришлось раздавать те продукты, которые уже были закуплены и хранились на складах и в школах, – пояснил директор МУП «Торговый дом «На Сенной» Сергей Иванченко.

Сейчас на предприятии начали формировать вторую партию продуктовых наборов на две учебные недели. Они будут одинаковыми для всех школ по четырем категориям: «затравки» и «завтраки + обеды», а также рассчитанные на пятидневную и шестидневную учебные недели. В наборах – мясные, рыбные, овощные консервы, крупы, сахарный песок.

– Мы фасуем сыпучие продукты по пакетам самостоятельно. Стоимость готового фасованного товара на 10 до 15 рублей выше при закупке, чем приобретенного нами в мешках. И в наших пакетах не 800-900 граммов, а килограмм. Мы понимаем, что увеличение стоимости товара влечет за собой уменьшение количества продуктов в пайке, – отметил Сергей Иванченко.

Фасовку продуктов на базе школьной базовой столовой выполняют сотрудники предприятия, те люди, которые готовят детям школьные обеды и завтраки. У них есть все санитарные допуски. Соблюдается товарное соседство на складе и в рабочем цехе. Сначала фасуется один вид продукта, после проводится обработка склада, затем начинается фасовка другого вида продукта. Товар на базе не задерживается. Его в течение одного-двух дней отправляют в школы.

– Качество товаров, из которых формируются пайки, подтверждено сертификатами. Все документы, которые должны сопровождать товар, есть на предприятии, копии направляются в учебные учреждения, с ними можно ознакомиться, – рассказал Сергей Иванченко.

Каждый продовольственный набор будет сопровождаться информацией о составе, дате фасовки и номере упаковщика. Это позволит на 100% выполнить правила, предъявляемые к расфасованным товарам.

Состав продуктовых наборов второй партии будет следующим:

№ Наименование товара Ед. измерения Количество, кг 1 Греча, 1 сорт кг 1.000 2 Рис (Краснодар) ГОСТ кг 1.000 3 Сахар.песок кг 1.000 4 Молоко сгущен.ГОСТ 380г б/ж шт 1.000 5 Скумбрия НДМ 250г шт 1.000 6 Гов.туш. 0,325гр в/с шт 1.000 7 Масло «Солнечная лилия» РАФ. 0,9л (0,828) бут 1.000 8 Зел.гороршек «Овощ в помощь» 420г ГОСТ ж/б шт 1.000 9 Нектар «Плодовое» 0,2л в ассорт. шт 1.000 Итого на сумму: 600

№ Наименование товара Ед. измерения Количество, кг 1 Греча, 1 сорт кг 1.000 2 Рис (Краснодар) ГОСТ кг 1.000 3 Сахар.песок кг 1.000 4 Молоко сгущен.ГОСТ 380г б/ж шт 1.000 5 Скумбрия НДМ 250г шт 1.000 6 Гов.туш. 0,325гр в/с шт 1.000 7 Масло «Солнечная лилия» РАФ. 0,9л (0,828) бут 1.000 8 Зел.гороршек «Овощ в помощь» 420г ГОСТ ж/б шт 1.000 9 Нектар «Плодовое» 0,2л в ассорт. шт 1.000 10 Кукуруза «Сохрани традиции» 400гр шт 1.000 Итого на сумму: 650

№ Наименование товара Ед. измерения Количество, кг 1 Греча, 1 сорт кг 2.000 2 Рис (Краснодар) ГОСТ кг 2.000 3 Сахар.песок кг 2.000 4 Мука в/сорт кг 2.000 5 Молоко сгущен.ГОСТ 380г б/ж шт 1.000 6 Скумбрия НДМ 250г шт 1.000 7 Гов.туш. 0,325гр в/с шт 2.000 8 Масло «Солнечная лилия» РАФ. 0,9л (0,828) бут 1.000 9 Зел.гороршек «Овощ в помощь» 420г ГОСТ ж/б шт 1.000 10 Нектар «Плодовое» 0,2л в ассорт. шт 1.000 11 Кукуруза «Сохрани традиции» 400гр шт 1.000 12 Мясо цыпленка в соб.соку 0,325гр ж/б шт 2.000 Итого на сумму: 1200