Заболеваемость COVID-19 может быть в десятки раз выше официальной статистики – американские ученые

23.04.2020, 15:55, Разное

Исследования проводились среди жителей округа Санта-Клара и в Лос-Анджелесе. Чтобы получить репрезентативную выборку, ученые приглашали добровольцев как из бедных, так и богатых районов, рандомно выбирая адреса электронной почты и телефонные номера. При формировании групп исследуемых учитывался возраст и этническая принадлежность участников.

В Санта-Кларе ученые протестировали 3,3 тысячи добровольцев, после чего выяснилось, что антитела присутствуют у 2,5−4,2% населения округа. С учетом того, что население округа составляет 1,9 млн человек, это значит, что переболеть коронавирусом в разное время могли от 48 тысяч до 81 тысячи человек.

По результатам тестирования 1,1 тысячи добровольцев в округе Лос-Анджелес исследователи узнали, что антитела к коронавирусу имеют от 2,8% до 5,6% взрослого населения. Там проживает около 10,4 миллиона человек и таким образом, коронавирус мог задеть от 220 тысяч до 442 тысяч жителей. Для сравнения, в начале апреля в округе было официально подтверждено только 8 тысяч случаев заражения.

Если эти цифры окажутся точными, коронавирус может оказаться менее смертоносным, чем считалось в самом начале. По словам профессора медицины Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса, исследования наличия антител в других странах дали аналогичные результаты: большинство взрослых людей переносит инфекцию легко и бессимптомно. При этом пока очень мало данных о том, как распространяют вирус бессимптомные носители.

«Это очень согласуется с тем фактом, что вирус очень распространен, но не убивает с такой скоростью, как мы думали раньше», – подчеркнул Иоаннидис.