 

Тромбы в сосудах: появились данные о новых осложнениях от коронавируса

23.04.2020, 15:54, Разное

Из-за COVID-19 может сгуститься кровь, считает доктор Джина Марраццо из Университета Алабамы. Образовавшиеся тромбы в сосудах влияют на дыхательные функции. Именно по этой причине, по словам специалиста, у многих зараженных коронавирусом ухудшается обоняние.

Хуман Пур из нью-йоркского медицинского комплекса “Бет-Изрейел” заметил, что порядка пяти пациентов испытывали проблемы с дыханием из-за образовавшихся в сосудах тромбов. Процедура повышения уровня кислорода в крови не приводила к улучшению состояния. Также врачи говорят об опасности лечения тромбоза при имеющейся в организме коронавирусной инфекции.

В научной среде еще обсуждается, как тромбоз влияет на зараженных коронавирусом. Однако связь между инфекцией и кровяными сгустками очевидна, считают медики.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Апр 2020 в 1:01 PDT

По состоянию на 13:44 мск 23 апреля в мире зафиксировано свыше 2,657 миллиона случаев заражения COVID-19. За все время скончался 185081 человек, выздоровели – 730347.



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