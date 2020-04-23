Ученые из США опровергли возможность передачи коронавируса половым путем

23.04.2020, 15:53, Разное

Коронавирус нового типа Covid-19 вряд ли передается половым путем. К такому выводу пришли исследователи из США.

Группа научных сотрудников Медицинского университета Юты провели эксперимент, задействовав граждан Китая мужского пола, которые не так давно переболели коронавирусом. В результате американские эксперты не смогли выявить каких-либо признаков опасной пневмонии в половых органах или сперме приглашенных азиатских респондентов. По словам авторов исследования, отсутствие в семени и яичках добровольцев Covid-19 является большим открытием, в случае доказательства возможности передачи опасного заболевания половым путем могли возникнуть долгосрочные последствия.

Сексуальные контакты в условиях пандемии коронавируса лучше всего свести к минимуму. Согласно последним сведениям, по всей планете именно представители сильного пола чаще женщин заражаются и умирают от данного недуга. На территории Италии на них приходится 70% от всех случаев, в Южной Корее около 54%. В государствах с самой большим количеством заражений уровень смертности мужчин на 50% больше, нежели у женщин. Такую разницу можно объяснить образом жизни и состоянием здоровья. В большинстве случаев пневмония поражает лиц с хроническими недомоганиями, гипертонией и прочими патологиями, более распространенными среди мужского населения как в анализируемых государствах, так и по всей планете. Связаны эти случаи с привычкой курить и употреблять алкогольные напитки.