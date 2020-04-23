 

Ученые из США опровергли возможность передачи коронавируса половым путем

23.04.2020, 15:53, Разное

Коронавирус нового типа Covid-19 вряд ли передается половым путем. К такому выводу пришли исследователи из США.
Группа научных сотрудников Медицинского университета Юты провели эксперимент, задействовав граждан Китая мужского пола, которые не так давно переболели коронавирусом. В результате американские эксперты не смогли выявить каких-либо признаков опасной пневмонии в половых органах или сперме приглашенных азиатских респондентов. По словам авторов исследования, отсутствие в семени и яичках добровольцев Covid-19 является большим открытием, в случае доказательства возможности передачи опасного заболевания половым путем могли возникнуть долгосрочные последствия.

Сексуальные контакты в условиях пандемии коронавируса лучше всего свести к минимуму. Согласно последним сведениям, по всей планете именно представители сильного пола чаще женщин заражаются и умирают от данного недуга. На территории Италии на них приходится 70% от всех случаев, в Южной Корее около 54%. В государствах с самой большим количеством заражений уровень смертности мужчин на 50% больше, нежели у женщин. Такую разницу можно объяснить образом жизни и состоянием здоровья. В большинстве случаев пневмония поражает лиц с хроническими недомоганиями, гипертонией и прочими патологиями, более распространенными среди мужского населения как в анализируемых государствах, так и по всей планете. Связаны эти случаи с привычкой курить и употреблять алкогольные напитки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / ВОЗ создала стратегию борьбы с пандемией коронавируса COVID-19

07.03 / Говно и производные

04.04 / Мнение: Москва пустынная

22.04 / Ученые показали самый совершенный бионический протез руки. Вот как он работает

08.04 / Эммануил Виторган умилил поклонников снимком со спящей дочерью Кларой

05.02 / МВД России подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом, ВИЧ и туберкулезом

23.02 / Эксперты назвали главные отличия синтетического и полусинтетического моторного масла

20.04 / Длинные руки Китая дотягиваются даже до швейцарской глубинки

01.04 / Мнение: Россия не бросает даже русофобов

14.04 / В преддверии Дня Победы доктор Мясников отметил, что коронавирус не может испугать «потомков победителей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска