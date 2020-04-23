Учёные назвали главные цели для коронавируса в организме

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23.04.2020, 15:53, Разное

Учёные провели исследование, желая выяснить, какие цели для коронавируса в организме являются главными. В результате своей работы, они установили, что не только органы дыхания страдают от COVID-19.
В настоящий момент научные работники из многих стран стремятся разработать вакцину от коронавируса и лекарство, способное лечить уже протекающую болезнь. Пока нет единого препарата, отвечающего требованиям медиков, а потому учёные продолжают изучать COVID-19, пытаясь понять его природу и найти способ с ним эффективно бороться. Сотрудники Массачусетского института и Гарварда, а также их коллеги из других государств смогли выяснить, на какие органы, помимо лёгких, заболевание влияет не менее губительно. Используя данные РНК, найденные в различных типах клеток, удалось вывести те, которые экспрессируют два белка. Исследование показало, именно они задействованы в процессе внедрения в организм.

Глава научной работы Алекс Шалек, пояснил о результатах опыта. По его словам, необходимо срочно передать имеющиеся данные разработчикам лекарств. Выяснилось, в кишечнике болезнь развивается за счёт энтероцитов, отвечающих за абсорбцию питательных веществ, в легких заражение провоцируют пневмоциты типа II, выстилающие альвеолы, а в носовой полости для поражения тканей вирус использует секреторные клетки, ответственные за воспроизведение слизи.



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