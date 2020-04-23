В Узбекистане разрешили дезинфицировать мечети “не пьянящим алкоголем”

23.04.2020, 15:51, Новости дня

Управление мусульман Узбекистана опубликовало фетвы по коронавирусу Международного электронного центра Египетского исламского университета аль-Азхар, сообщает узбекская служба Радио Свобода.

В тексте решений, в частности, говорится, что человек, скончавшийся от коронавируса, будет иметь статус мученика. Муфтии также постановили, что “не пьянящий алкоголь” является разрешенным (халяльным), им позволяется дезинфицировать мечети.

Также, согласно фетве, в случае если врачи посчитают, что голодание увеличивает риск заражения коронавирусом – и если это научно будет доказано, – можно не соблюдать пост.

Ранее Управление мусульман Узбекистана приняло решение отменить коллективные молитвы в мечетях. Чтобы не нарушать карантин, мусульман призвали в Рамадан соблюдать следующие указания:

совершать намазы и прочтение Корана в домашних условиях (чтение Корана будет также транслироваться онлайн);

не проводить коллективные вечерние приемы пищи (ифтары), а средства для их организации передавать на благотворительность через Центр координации спонсорской деятельности.

В начале апреля власти Саудовской Аравии попросили верующих не ехать в паломничество к мусульманским святыням в Мекку и Медину, “пока с помощью Аллаха мы не победим эпидемию”.