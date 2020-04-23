Радио Свобода: в Ташкенте патрульных ДПС обязали ежедневно задерживать минимум одного водителя за “неповиновение” милиции

23.04.2020, 15:51, Новости дня

Инспекторам дорожно-патрульной службы в Ташкенте поручили ежедневно задерживать как минимум по одному водителю по статье о неповиновении законному требованию сотрудника милиции, сообщает узбекская служба Радио Свобода/Радио Озодлик. Доказательство существования этого приказа − аудиозапись, которую передал журналистам сотрудник ГУВД, пожелавший остаться неизвестным.

По словам мужчины, запись сделана во время развода сотрудников столичной милиции. На ней мужской голос, который, по утверждению автора записи, принадлежит замначальника ГУВД Ташкента Азизхону Умарханову, объясняет инспекторам безопасности дорожного движения, как довести водителя до такого состояния, чтобы потом можно было предъявить ему обвинение в неподчинении законным требованиям сотрудника правоохранительных органов.

“Если к утру вы сможете сдать хотя бы одно “неподчинение”, то я запишу вам побольше баллов, − объясняет голос на записи. − Вначале вы должны хорошенько объяснить водителю, сказав ему следующее: “Уважаемый гражданин, вас уже предупреждали: не грубите, я сотрудник госоргана, неподчинение законным требованиям сотрудника госоргана влечет наказание по административной статье. И тогда водитель скажет вам: “Эй, вы что говорите?” И когда он начнет грубить, сразу же задержите его и доставьте в региональное подразделение патрульно-постовой службы или в гвардию, наденьте ему наручники и сразу же отвезите в ГОМ”.

“Уже неделю-десять дней мы предупреждаем народ. Водителей предупреждаем, что если попадутся, то будем до конца давить”, − говорит голос на аудиозаписи.

Еще один сотрудник ГУВД города Ташкент подтвердил Радио Свобода, что инспекторам ДПС действительно спустили сверху ежедневный план задержания водителей по обвинению в “неповиновении” сотрудникам милиции.

В пресс-службе ГУВД Ташкента не стали комментировать запись. Однако сотрудник полиции, который отправил ее в редакцию, говорит, что основной целью нововведения является желание руководства увеличить поступления в государственный бюджет во время карантина.

“Люди выходят на улицу, чтобы заработать на жизнь. А мы должны отправлять их машины на штрафстоянки, обвинив в неподчинении, − говорит он. − Взамен мы заработаем побольше баллов, получим поощрение. Основная цель всего этого − увеличить поступления в госбюджет. Но среди нас есть совестливые инспекторы, которые отказываются исполнять приказ начальства. Ведь сейчас людям и так нелегко”.

“Неповиновение милиции” − это статья 195 Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Она грозит административным арестом на срок до 15 суток или штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин. Базовая расчетная величина составляет 223 000 сумов или $22, соответственно, штраф составляет от $65 до $100.

Водители из разных областей Узбекистана сообщали Радио Свобода, что в период карантина дорожная милиция стала чаще выписывать штрафы “по незначительным причинам” и отправлять автомобили на штрафстоянки до окончания карантина. Среди нарушений, о которых они рассказывали, − отсутствие разрешительных стикеров или то, что человек находился за рулем собственного автомобиля без маски.

Пользователи канала Interesting.uz в инстаграме сообщали, что во время карантина из-за коронавируса в госказну Узбекистана поступили штрафы на сумму в ​$38 миллионов.