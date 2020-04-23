Для омовения умерших от коронавируса в Дагестане выделили отдельную мечеть

23.04.2020, 15:50, Новости дня

В Дагестане ритуальное омовение тел умерших от коронавируса и вызванной им пневмонии будут проводить в отдельной мечети в Махачкале – она расположена на улице Каммаева, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на муфтият Дагестана.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что в махачкалинских мечетях отказываются омывать умерших от COVID-19.

Как утверждают в Духовном управлении мусульман Дагестана, в мечети на Каммаева омовение коронавирусных пациентов было организовано с 3 апреля. Ритуал проводится с учетом всех санитарных норм.

“Родные умершего в мечеть не будут пропущены. Все это в целях безопасности. У нас нет для них средств защиты. Омовение будет проводиться только нашими сотрудниками, одетыми в специальные костюмы защиты. Помещение будет продезинфицировано”, – уточнили в мечети.

По данным на 23 апреля, в Дагестане от коронавирусной инфекции умерли 11 человек. Всего в регионе подтвердили 454 случая заболевания, 43 человека выздоровели.

В других центральноазиатских странах также придерживаются особых правил захоронения умерших от коронавируса. В Узбекистане их тела будут омывать, заворачивать в саван и хоронить соответствии с требованиями шариата. Власти казахстанского Алматы, в свою очередь, организовали для захоронения погибших от коронавирусной инфекции “полигон за чертой города”. Согласно утвержденному порядку, тела умерших не будут вскрывать, но их будут дезинфицировать и изолировать в “определенное средство изоляции”.