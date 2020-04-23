Уволен начальник Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, где 55 студентов заразились коронавирусом

23.04.2020, 15:50, Новости дня

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге Александр Фисун уволен. Как пишет “Интерфакс”, причина увольнения – совершенные ректором ошибки при борьбе с распространением коронавирусной инфекции в образовательном учреждении.

Военно-медицинская академия имени Кирова – старейшая среди военных академий и медицинских вузов России. На базе академии с началом эпидемии коронавируса был развернут инфекционный центр для оказания помощи заразившимся военнослужащим и гражданским лицам. Студенты академии были привлечены к его работе, и в итоге 20 апреля стало известно, что 55 человек заражены COVID-19.

“Были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов. С учетом данного факта, по результатам инспекции комиссии Минобороны России начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности”, – сказано в сообщении Минобороны РФ.

Это уже третий случай массового заражения коронавирусной инфекцией в военных учебных заведениях России. Ранее стало известно об обнаружении коронавируса у более чем 55 курсантов Нахимовского военно-морского училища в Петербурге, а также о заражении курсантов в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.