Конкурс «Моя страна – моя Россия» запустил онлайн-программы для участников проекта

23.04.2020, 15:48, Новости дня

На время ситуации с распространением коронавируса XVII всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – начинает серию дистанционных образовательных программ для участников проекта.

«В очный этап конкурса в этом сезоне прошло 738 человек из 75 регионов Российской Федерации, и мы посчитали важным подготовить участников к данному этапу. Наши эксперты и партнеры расскажут, на что необходимо обратить внимание при подготовке проекта к презентации, поделятся своим опытом и профессиональными практиками. Очень ценно, что к обучению наших конкурсантов подключились эксперты Клуба Лидеров РФ «Эльбрус», конкурсов «Мастера гостеприимства» и «Учитель будущего», Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, которые входят в платформу «Россия – страна возможностей». Это и дружба, и партнерство, и необходимая синергия для лучшего результата», – рассказала руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.

В рамках образовательных мероприятий планируется также провести онлайн-встречи с участниками, не прошедшими в очный тур, и дать рекомендации по заполнению проектной заявки для победы в следующем сезоне. В качестве спикеров лекционных и семинарских занятий выступят и поделятся своим опытом представители Ассоциации выпускников конкурса, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Победители конкурса «Моя страна – моя Россия» прошлых лет смогут стать участниками программы обучения победителей конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей». Программа «Звездный путь» стартует 28 апреля в Мастерской управления «Сенеж».

Как отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, «для нас очень важно поддержать участников в этот непростой период».

«Предложенные лекции и семинары помогут им хорошо подготовиться к очному этапу конкурса и провести время с максимальной пользой. Особенностью этого дистанционного обучения является участие спикеров из других проектов платформы «Россия – страна возможностей». Уверен, сейчас подобная интеграция нужна как никогда», – сказал он.

Образовательные онлайн-мероприятия состоят из 3 блоков: «От замысла до реализации» для участников конкурса, «Обмен практиками и технологиями» и «Методическая копилка» для экспертов и педагогов – наставников конкурсантов. Подробная информация о датах и времени проведения вебинаров будет опубликована и постоянно обновляться на сайте www.moyastrana.ru и в социальных сетях конкурса.

«Важно отметить, что в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», в заочном этапе которой приняло участие 2514 человека, треть проектов была направлена на создание цифровых платформ, целью которых является создание эффективного дистанционного взаимодействия, будь это врач и пациент или преподаватель и обучающийся. Пока наши участники ожидают очные туры, Российское общество «Знание» предложит серию обучающих семинаров, своего рода тренировочных, для будущей очной защиты», – отмечала ранее депутат Государственной Думы, председатель Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» Любовь Духанина.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».