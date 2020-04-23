 

Украинских школьников привели возложить цветы на могилу нациста

23.04.2020, 15:48, Новости дня

Учеников школы в Львовской области привели на могилу нациста Дмитрия Пелипа, служившего в гитлеровском батальоне «Нахтигаль», чтобы возложить цветы и зажечь свечи, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Учащихся Равской (Львовская область, – прим. ВЗГЛЯД) средней школы привели возложить цветы и зажечь свечи на могиле нацистского коллаборанта и военного преступника Дмитрия Пелипа – обершарфюрера батальона «Нахтигаль» и 201-го батальона вспомогательной полиции – шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения», – написал Долинский в Facebook.

Ранее ветеран нацистской 14-й дивизии ваффен СС «Галичина» Василий Наконечный показал нацистское приветствие во время награждения в украинском городе Калуш Ивано-Франковской области. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему после СССР остались гитлеровские недобитки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / У украинки в Италии подозрение на коронавирус, Павловскому объявили новое подозрение по делу Гандзюк. Главное за день

21.02 / Скалецкая покинула Новые Санжары, где находилась на карантине вместе с эвакуированными из Уханя

22.02 / Познер резко высказался об украинцах из-за ситуации в Новых Санжарах

27.02 / Лукашенко готов к интеграции с Россией, но без “понуждения”

12.02 / Ямами на московских дорогах займется автоматическая видеоаналитика

18.02 / “Успевайте кайфовать!”. Брежнева под песни Меладзе и Monatik оторвалась на афтепати своего дня рождения

26.02 / IIHF обеспокоена угрозой коронавируса грядущему чемпионату мира

03.04 / Коронавирусом в США заразилась четверть миллиона человек

02.02 / Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

31.03 / Жителей Петербурга предупредили о закрытии ряда станций метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска