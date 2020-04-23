Украинских школьников привели возложить цветы на могилу нациста

23.04.2020, 15:48, Новости дня

Учеников школы в Львовской области привели на могилу нациста Дмитрия Пелипа, служившего в гитлеровском батальоне «Нахтигаль», чтобы возложить цветы и зажечь свечи, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Учащихся Равской (Львовская область, – прим. ВЗГЛЯД) средней школы привели возложить цветы и зажечь свечи на могиле нацистского коллаборанта и военного преступника Дмитрия Пелипа – обершарфюрера батальона «Нахтигаль» и 201-го батальона вспомогательной полиции – шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения», – написал Долинский в Facebook.

Ранее ветеран нацистской 14-й дивизии ваффен СС «Галичина» Василий Наконечный показал нацистское приветствие во время награждения в украинском городе Калуш Ивано-Франковской области. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему после СССР остались гитлеровские недобитки.