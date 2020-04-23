Крис Хемсворт подготовил для вас программу домашних тренировок: “Понадобится корзина для белья, 2 банки супа и бутылка с ополаскивателем”

23.04.2020, 15:45, Разное

Как мы знаем, Эллен Дедженерес продолжает снимать свое авторское шоу даже сейчас, когда все ее герои (да и она сама) сидят по домам согласно распоряжению президента США и губернаторов штатов. Новым гостем ее программы стал Крис Хемсворт. Обладатель идеального тела и домика в австралийском Байрон-Бей (там актер проводит карантин вместе с семьей) представил несколько нехитрых упражнений для тех, кто все же решился на то, чтобы встать с дивана. Комплекс упражнений разработан с учетом отсутствия у большинства специального спортивного инвентаря.

Сейчас вам нужно быть находчивыми. Предлагаю несколько опций. Например, можно приседать с полной корзиной для белья – ее нужно держать на уровне груди,

– советует Крис.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)22 Апр 2020 в 6:25 PDT

Небольшие гантели он предлагает заменить банками супа. Если бы Крис снимал подобное видео для России, то суп в консервных банках могли бы вполне заменить небольшие банки с огурцами или кабачковой икрой. С их помощью можно проработать мышцы рук и спины. Для тех, кому нужен вес посерьезнее, стоит приглянуться к пластиковым канистрам с кондиционером или ополаскивателем для белья. Особенно хороши те, что с ручками.

Полную версию тренировки можно посмотреть ниже.

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Публикация от Chris & Elsa (@chrishemsworthlovely)23 Апр 2020 в 12:41 PDT

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