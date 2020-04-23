 

Китайский аналог пикапа Toyota Tundra поступил в продажу

23.04.2020, 15:42, Новости дня

Китайская компания ZX Auto сообщила о старте продаж нового пикапа под названием ZX Terralord.

В частности, данный автомобиль по многим параметрам и дизайном походит на популярную японскую модель Toyota Tundra 2013 года выпуска. Вместе с тем производитель постарался максимально усовершенствовать флагманский пикап, который получил стильную радиаторную решетку, улучшенные детали интерьера, а также расширенные функции. Известно, что под капотом автомобиля установлен 2,4-литровый турбированный двигатель, мощность которого достигает 218 л.с.

Также следует выделить, что в последующий период также поступит в продажу улучшенный вариант с 129-сильным мотором. Покупатели смогут выбрать новый пикап с полным или задним приводом, а также с блокировкой заднего дифференциала.



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