Усама бен Ладен хотел убить Обаму, чтобы Байден стал президентом США и погрузил страну в кризис

23.04.2020, 15:35, Новости дня

Бывший лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен планировал сбить самолёт с президентом США Бараком Обамой на борту, пишет Fox News со ссылкой на секретные документы. Как отмечается в статье, террорист надеялся, что пост главы государства таким образом займёт совершенно не готовый к этому Джо Байден, и это приведёт Соединённые Штаты к кризису.



Reuters

Усама бен Ладен хотел убить президента США Барака Обаму, чтобы пост главы государства занял «абсолютно не готовый» к этому вице-президент Джо Байден. Таким образом лидер «Аль-Каиды»* надеялся погрузить Соединённые Штаты «в кризис», пишет Fox News со ссылкой на документы, полученные из убежища террориста в Пакистане, где он был ликвидирован в мае 2011 года.

Согласно секретным документам, о которых впервые ещё в 2012 году сообщило издание The Washington Post, бен Ладен планировать сбить самолёт, на котором летел не только Обама, но и высокопоставленный командующий Дэвид Петреус.

«Внимание на них сосредоточено потому, что Обама является лидером неверных, и его убийство автоматически посадит Байдена на пост президента, — написал бен Ладен одному из своих заместителей. — Байден абсолютно не готов к этой должности, что приведёт США к кризису. Что касается Петреуса, он — герой дня, и его убийство изменило бы ход войны (в Афганистане. — ИноТВ)».

Усама бен Ладен, в частности, хотел, чтобы ликвидацией Обамы занялся его коллега-террорист лидер пакистанской «Аль-Каиды» Ильяс Кашмири.

«Пожалуйста, попросите брата Ильяса сообщить мне о шагах, которые он предпринял в рамках этого дела», — написал он своему подчинённому Атии Абд аль-Рахману.

Однако Кашмири не продвинулся особо далеко в своих планах: в 2011 году он был ликвидирован в результате атаки беспилотника. Произошло это вскоре после того, как спецназ США уничтожил бен Ладена.

Официальные лица в разведке США заявили, что планы лидера «Аль-Каиды» так и остались на этапе задумки.

Между тем Джо Байден отправлял противоречивые сигналы по поводу своей роли в смерти бен Ладена. Так, в январе 2012 тогда ещё вице-президент США сообщил, что он выступал против этой операции в предполагаемом убежище террориста. Байден, по его словам, настаивал на необходимости дополнительно удостовериться в том, что бен Ладен находится на этом объекте.

Однако уже в 2015 году он заявил, что поддержал эту операцию. И это несмотря на то, что в ходе президентских дебатов 2012 года с республиканцем Миттом Ромни Обама сообщил: «Даже некоторые в моей собственной партии, включая моего нынешнего вице-президента, выступили с такой же критикой, с какой выступили вы».

В октябре 2015 года Байден в интервью CBS News попытался прояснить путаницу, настояв на том, что всё сказанное им соответствует истине.

«Чтобы предоставить президенту свободу действий, в которой он нуждался, я сказал: «Господин президент, есть ещё одна вещь, которую мы можем сделать. Ещё одна проверка, чтобы убедиться, что это бен Ладен. Я сказал: «Вы должны сделать это, ведь у нас ещё есть время для операции. Я бы поступил именно так», — приводит издание слова Байдена.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.