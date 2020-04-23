Российские военные закончили бороться с коронавирусом в Боснии и Герцеговине

23.04.2020, 15:30, Новости дня

Российские военные завершили выполнение задач по оказанию помощи Республике Сербской (Боснии и Герцеговине) в борьбе с распространением коронавируса, информирует пресс-служба Минобороны России.

«Российские военнослужащие успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, о чем на торжественной церемонии награждения российских специалистов сообщила президент страны Желька Цвеянович», – говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отмечается, что Цвеянович наградила командира сводного отряда полковника Максима Сологубова медалью за заслуги перед народом Республики Сербской.

Военнослужащие провели дезинфекцию на 28 объектах в 11 городах этого государства, среди которых Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине. Там они обработали около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тыс. кв. м, участки дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тыс. кв. м. Российские медики дали рекомендации и помогли с лечением пациентов в более чем 20 медицинских центрах.

Напомним, РФ отправила в Сербию средства индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Ранее газета ВЗГЛЯД объяснила, почему РФ обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.