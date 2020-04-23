 

В Удмуртии приступили к ликвидации крупной свалки твердых отходов

23.04.2020, 15:30, Новости дня

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии стартовали работы по рекультивации крупной свалки твердых бытовых отходов (ТБО) в рамках национального проекта «Экология», сообщил глава республики Александр Бречалов.

Площадь свалки составляет около 2,6 га, на площадке накоплено более 51 тыс. тонн отходов, отметил Бречалов в соцсетях, передает Regnum.

В настоящее время идет технический этап рекультивации, стоимость работ составит 17,6 млн рублей. После его завершения в конце лета начнется биологический этап.

До конца года на рекультивацию этой свалки, а также свалки около деревни Малая Бодья Малопургинского района планируется направить 75 млн рублей.

В рамках программы «Чистая страна» национального проекта «Экология» на ликвидацию несанкционированных свалок 15 районов республики до конца 2020 года получат 37,1 млн рублей. За счет субсидии будет ликвидировано 50 свалок: в Кизнерском районе – 20 свалок, в Алнашском районе – девять, в Воткинском и Завьяловском районах – по три, в Глазовском, Дебесском, Киясовском и Сарапульском – по две, а также по одной свалке ликвидируют в Балезинском, Игринском, Каракулинском, Красногеройском, Шарканском, Якшур-Бодьинским и Ярском районах.

По итогам прошлого года было ликвидировано 73 несанкционированных свалки в республике.



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