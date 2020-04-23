 

В РАН предложили проверить гипотезу космического происхождения коронавируса

23.04.2020, 15:30, Разное

Обсуждаемая ныне теория проникновения на Землю из космического пространства фрагментов ДНК вирусов требует доказательств и тщательной проверки. Такое мнение высказал представитель РАН Вячеслав Ильин.
Высказываясь об искусственном происхождении коронавируса, Ильин заметил, что ему близка гипотеза о попадании вируса сквозь плотные слои атмосферы с последующим выпадением с осадками на поверхность планеты. Отдельно напомнил российский ученый о коллеге Чандре Викрамасингхе, который в научных работах пояснил об одновременном появлении инфекции и прохождении в районе КНР кометных болидов. При этом сотрудник РАН считает нужным доказать на практике факт проникновения вируса из космоса.

Вячеслав Ильин заявил о необходимости после завершения острой фазы пандемии Covid-19 внимательно изучить мезосферу, ионосферу и стратосферу, как объектов околоземного пространства, где замечено скопление пыли с биогенными и биологическими фрагментами. Если предположение отечественного эксперта окажется правильным, то у людей появится шанс предотвращать подобные ситуации с пневмониями.



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