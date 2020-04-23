Сидящая на подоконнике обнажённая Вера Брежнева призвала россиян оставаться дома

23.04.2020, 15:30, Разное

Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге очередной пост, в котором призвала россиян оставаться дома. При этом знаменитость удивила поклонников, поскольку была на снимке обнажённая, а сама она сидела на подоконнике.

Вера Брежнева имеет стройную фигуру, и часто демонстрирует свои достижения. Экс-участница группы “ВИА Гра” отмечает, ей есть чем гордиться, поскольку этот результат является плодом упорной работы над собой. Звезда регулярно посещает спортивный зал, но одних упражнений недостаточно, чтобы достичь необходимого эффекта, а потому исполнительница придерживается строгой диеты. Отказывая себе во многом, звезда добивается желаемого, и иногда делится этим с фанатами. Недавно она снялась в новой фотосессии, и предстала перед пользователями Сети в голом виде. Певица расположилась на подоконнике, призвав россиян оставаться дома, а также любить друг друга. Фанаты остались в восторге от фигуры кумира, мгновенно “засыпав” модель комплиментами и одобрительными лайками.

Тем не менее, нашлись и критики. По мнению немалого количества фолловеров, супруга Константина Меладзе может потерять индивидуальность, если продолжит появляться в Сети в неодетом виде. Подписчики остались недовольны таким поведением артистки, о чём высказались в комментариях.