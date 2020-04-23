 

В Украину возвращаются врачи, которые помогали Италии бороться с COVID-19

23.04.2020, 15:25, Новости дня

В Украину сегодня возвращаются врачи, которые помогали Италии бороться с COVID-19. Об этом 23 апреля на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

Украинские медики почти три недели работали в больницах итальянских городов Пезаро и Урбино.

“Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который отныне будет служить для лечения инфицированных коронавирусом в нашем государстве”, – отметил Перелыгин.

По его мнению, лучшей оценкой работы врачей из Украины в Италии стали искренние слова благодарности от местных жителей, “которые на каждом шагу (от улиц и до супермаркетов) узнавали украинских медиков и благодарили за то, что украинцы так близко к сердцу приняли их беду”.

“Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что ваш народ в это время коснулась трагедия войны и страданий”, – процитировал посол слова из коллективного письма монахинь монастыря святой Кьяры, адресованного украинскому посольству.

МІСІЮ ЗДІЙСНЕНО! MISSIONE COMPIUTA! «Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя,…

Posted by Yevguen Perelygin on Neljapäev, 23. aprill 2020

4 апреля в Италию отправились 20 медиков-добровольцев из Минздрава и Министерства внутренних дел Украины. Среди них – анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты и медицинские сестры. Цель – помочь итальянским коллегам в лечении больных COVID-19 и получить необходимый опыт.

Медбрат Киевской городской клинической больницы №17 Глеб Битюков, который в числе других украинских медиков отправился в Италию для помощи в преодолении коронавируса, назвал полученный опыт работы в Италии “одной из самых полезных вещей, которую можно было сделать”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,63 млн человек, более 183,4 тыс. из них скончались, а 713,7 тыс. выздоровели.

В Италии по состоянию на 23 апреля инфицировано более 187 тыс. человек, 25 085 из них умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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