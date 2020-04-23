Шария в Украине окончательно сняли с розыска – СМИ

23.04.2020, 15:25, Новости дня

Министерство внутренних дел Украины сняло с розыска блогера Анатолия Шария по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения. Об этом “Украинской правде” сообщили источники в правоохранительных органах.

Розыскная карточка исчезла с сайта МВД 14 апреля после вступления в силу судебного решения.

Соломенский районный суд Киева отменил меру пресечения в виде ареста и снял Шария с розыска еще 18 сентября 2019 года. Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года проиграла апелляцию.

Вероятно, сейчас решение суда поступило в МВД для исполнения, рассказали собеседники издания.

Шария обвиняли в том, что он ночью 13 июля 2011 года инсценировал покушение на себя, обстреляв свой автомобиль Nissan Note на улице Петра Радченко в Киеве из охотничьего ружья. После этого выбросил оружие и перчатки, которые надевал, чтобы замести следы, остановил автомобиль такси и попросил водителя дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию. Правоохранителям Шарий сообщил, что на него покушались.

Блогера обвиняли в заведомо ложном сообщении о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины). 7 февраля 2012 года его объявили во всеукраинский розыск, а 20 июня 2012 года – в международный.

В мае 2013 года стало известно, что Литва предоставила Шарию статус политического беженца. В августе 2013 года Шария задержали в Нидерландах, решался вопрос о его экстрадиции. Согласно материалам суда, “принятые меры не дали положительного результата, учитывая бездействие Министерства юстиции Украины”. Суд также установил, что международный розыск Шария прекратили еще 27 февраля 2014 года.

3 июня 2019 года в Соломенский районный суд Киева обратился защитник блогера с ходатайством о возобновлении рассмотрения уголовного дела судом, чтобы обеспечить права Шария на справедливое и публичное разбирательство дела. Суд дело возобновил, вернул его прокурору Киева для проведения дополнительного расследования, а меру пресечения и объявление Шария в розыск отменил.

Таким образом, Шария уже сняли с розыска в двух делах, которые расследовались в отношении него в Украине. В апреле 2019 года Шевченковский райсуд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера по делу о ранении мужчины из травматического пистолета во время конфликта в ресторане McDonald`s в мае 2011 года; Шарию выдвигали обвинение в хулиганстве.

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.