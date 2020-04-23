Контактная группа обсудила “формулу Штайнмайера” и “особый статус” Донбасса – ОБСЕ

23.04.2020, 15:25, Новости дня

В ходе видеоконференции трехсторонней контактной группы, которая состоялась 22 апреля, стороны обсуждали “формулу Штайнмайера” и “особый статус” Донбасса. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау по итогам конференции.

“Политическая рабочая группа рассмотрела аспекты, связанные с “особым статусом” ОРДЛО и реализацией “формулы Штайнмайера”, как предусмотрено Минскими соглашениями. Обсуждения в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных участков разведения сил и техники. Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсудила вопрос о подготовке следующего возможного обмена удерживаемыми лицами по формуле “всех идентифицированных на всех идентифицированных”, – заявила Грау.

О результатах обсуждения этих вопросов спецпредставитель ОБСЕ не сообщила. Накануне Офис президента Украины заявлял, что украинская сторона категорически отвергла возможность закрепления в Конституции “особого статуса”. В ОП также сообщили об инициативе по созданию рабочей группы, которая будет заниматься вопросами восстановления контроля Украины над неконтролируемым участком границы.

Кроме того, Грау отметила, что участники встречи “пришли к общему пониманию о “дорожной карте” по одновременному открытию двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, – посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности трижды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца, но затем стало известно, что в апреле она не состоится.