“Даже задницы нет”. Крикунов раскритиковал современных хоккеистов

23.04.2020, 15:24, Новости дня

Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов раскритиковал современное поколение хоккеистов за их физическую форму.

"Сейчас все другое: хоккей другой, игроки другие, – приводит слова Крикунова РИА Новости. – Порой смотрю на своих хоккеистов и вижу, что ноги у них, как у индийского крестьянина, и я не могу понять, как они с такими ногами играют в хоккей. А иногда прямо так и говорю: "Что ж вы за хоккеисты за такие, если у вас даже задницы нет?!".

По словам Крикунова, в те времена, когда он был игроком, у хоккеистов ноги и ягодицы были таких размеров, что спортсмены не могли подобрать себе джинсы. "Плюс в мое время нас гоняли, будь здоров! И мы понимали: выдержишь – значит будешь играть. А если нет – на твое место придут другие", – подытожил наставник "Динамо".

Стоит отметить, что в четверг, 23 апреля, Владимиру Васильевичу исполнилось 70 лет. Ранее, 15 апреля, Крикунов подписал новое соглашение с "Динамо", которое рассчитано на один сезон.

Крикунов возглавил столичную команду в октябре 2018 года. Под его руководством "бело-голубые" в сезоне-2018/2019 дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед уступили ЦСКА (1:4).

Регулярный чемпионат сезона-2019/2020 динамовцы завершили на четвертом месте Западной конференции. На старте плей-офф подопечные Крикунова переиграли "Спартак" (4:2 – счет в серии) и вышли на ЦСКА, но чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.