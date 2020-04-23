Ломбардию начали проверять на COVID-иммунитет

23.04.2020, 15:24, Новости дня

У жителей Ломбардии начался сбор анализов на тип антител, которые организм вырабатывает при столкновении с коронавирусом COVID-19. Это исследование даст ответ на вопрос о коллективном иммунитете, который должен был выработаться у населения на коронавирус. Собранная информация поможет быстрее и безопаснее перезапустить экономическую активность в Ломбардии. Европейские страны начинают отказываться от некоторых карантинных мер.

Италия по уровню смертности от коронавируса занимает первое место в Европе. Здесь на 22 апреля скончались 25 тысяч 85 человек. За истекшие сутки число летальных исходов выросло на 437. При этом, отмечает “Интерфакс”, число случаев заражения превысило 187 тысяч. Находящаяся на севере Италии Ломбардия считается наиболее пострадавшим от коронавируса итальянским регионом. На него приходится более половины всех итальянских летальных исходов — 13 тысяч.

Медики планируют ежедневно делать по 20 тысяч анализов в самых пострадавших провинциях. С 29 апреля охват тестирования будет расширен на другие регионы. В первую очередь анализ будут брать у медицинских работников, у находящихся на карантине и у тех, кто с ними контактировал, а также у всех заболевших ОРВИ со слабыми симптомами проявления заболевания.

Тесты на антитела против COVID-19 начали проводить в ФРГ, аналогичные планы есть в Великобритании и Финляндии. При этом во всех этих странах карантинные меры были разными.

Всего в мире коронавирусом инфицированы 2 миллиона 647 тысяч 512 человек на 15:30 по Москве 23 апреля. Заболевание стало причиной смерти 184 тысяч 372 человек. Более 721 тысячи человек перенесли заболевание и справились с ним.