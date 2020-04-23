Первый «умный столб» появился в Югре в рамках нацпроекта

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23.04.2020, 15:16, Новости дня

В Ханты-Мансийске (Югра) появился «умный столб», который в тестовом режиме установил «Ростелеком». Это одно из основных инфраструктурных решений реализации целого ряда нацпроектов.

На центральной площади Ханты-Мансийска «Ростелеком» в тестовом режиме запустил «Умную опору». Гаджет включает в себя точку доступа к сети wi-fi, кнопку связи с экстренными службами, метеостанцию, систему оповещения, а также камеры видеонаблюдения с аналитикой, информирует «Югра-ТВ».

«Умные опоры» – это одно из основных инфраструктурных решений реализации нацпроектов: «Цифровая экономика», «Умный город», «Безопасный город» и «Комфортная городская среда».

Тестирование «умного столба» продлится до конца мая. Если оно пройдет удачно, то такие устройства могут появиться и в других муниципалитетах округа.



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