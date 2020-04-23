Гор поддержал кандидатуру Байдена

23.04.2020, 15:15, Новости дня

Бывший вице-президент США Альберт Гор, который сегодня является одним из ведущих активистов в области климата в мире, поддержал кандидата в президенты Джо Байдена.

По его словам, правильный выбор между ожидаемым кандидатом от демократов и президентом Дональдом Трампом – это «не ахти какая наука».

«Это самый ясный и четкий выбор на национальных выборах, с которым когда-либо сталкивались США. Особенно это касается людей, которые заботятся о климате», – заявил Гор Associated Press.

До того как стать вице-президентом, и Гор, и Байден работали вместе в Сенате.