Татьяна Брухунова нарушила самоизоляцию с пакетом на голове

23.04.2020, 15:09, Разное

Молодая супруга известного комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила выйти прогуляться в период пребывания карантина. Чтобы обезопасить себя от вирусов, она надела прозрачный пакет на голову.

Татьяна Брухунова целый месяц соблюдает режим изоляции, за это время она ни разу не вышла из дома даже за продуктами питания, предпочитая заказывать пищу у торговых точек. Совсем недавно спутница жизни Евгения Петросяна приняла решение выйти во двор для совершения прогулки. На ней было яркое пальто и пакет на голове, что очень удивило подписчиков молодой супруги известного артиста.

Как написала Татьяна Брухунова на своей странице в приложении Instagram, ныне исполнился ровно один месяц после последнего посещения улицы. Именно в честь данного события она и решила развеяться. Режим самоизоляции жительница соблюдает в компании звездного мужа, с которым она уже давно не скрывает отношения, они вместе фотографируются и снимают видеоролики в одном интерьере. Также довольно часто Татьяна делится с фолловерами о новых кулинарных рецептах различных блюд.

Согласно неофициальной информации, юморист и его ассистентка в конце прошедшего года сыграли свадьбу, и у них уже имеется общий ребенок. Как гласят слухи, супруги ранее посетили ОАЭ не просто ради отдыха, но и рождения малыша. Между тем, эти данные они пока не подтвердили.