В ВОЗ заявили об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в России

23.04.2020, 15:08, Новости дня

Применяемые в РФ меры по борьбе с распространением коронавируса работают, и система, в целом, справляется с проблемой, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Вуйнович заявила, что «в Москве и в целом по РФ наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020», и «это обнадеживает», передает РИА «Новости».

Однако такая динамика наблюдается не повсеместно: например, в Мурманской области прирост заболевших за эти же дни увеличился с 10% до 19%.

«Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени прежде, чем мы сможем с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости», – отметила представитель ВОЗ.

На данный же момент «можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают, и система, в целом, справляется с эпидемией в стране».

Напомним, за последние сутки в РФ подтвердили 4774 новых случая коронавируса, что на 462 случая меньше, чем днем ранее.

Кроме того, 22 апреля за сутки подтвердили 5236 новых случаев заражения, и это на 406 случаев меньше, чем накануне.

Последние данные о COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.