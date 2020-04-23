Комаровский назвал преимущество алкоголиков в период распространения коронавируса

23.04.2020, 15:08, Новости дня

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчиков своего Yuotube-канала о вероятности страдающих алкоголизмом людей заболеть COVID-19.

Медик считает, что у алкоголиков есть лишь одно преимущество по сравнению с большинством людей: то, что пьющие люди ведут асоциальный образ жизни.

«У них ограниченный круг знакомых. Поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус», – передает РИА «Новости» слова Комаровского.

При этом он подчеркнул, что статистики по зараженным коронавирусом среди злоупотребляющих алкоголем людей нет.

Ранее американский врач Марлен Каплан предупредил об опасности алкоголя при коронавирусе.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения в РФ посоветовали, как укреплять иммунитет и обезопасить себя от заражения коронавирусом.