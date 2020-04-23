 

Марат Башаров снял на видео ссору с бывшей супругой

23.04.2020, 14:53, Разное

Марат Башаров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, демонстрирующее его ссору с бывшей супругой. Елизавета Шевыркова обвинила артиста в злоупотреблении спиртными напитками и неподобающем поведении на глазах у сына Марселя.
Известно, Марат Башаров имеет непростые отношения с бывшей супругой. Даже после развода между ними возникают скандалы. Один из них телеведущий решил лично показать своим поклонникам, опубликовав ролик в личном микроблоге. Все фолловеры смогли увидеть, как экс-возлюбленные устроили ссору. Бывшая жена обвинила артиста в том, что тот употреблял алкоголь в присутствии малыша, он же с этим не соглашался, и заявлял обратное. Елизавета Шевыркова не поверила отцу своего ребёнка и забрала мальчика от него, а перед этим несколько раз ударила актёра и оскорбила. Кроме того, она бросила на газон не открытые бутылки с алкоголем, которые нашла у Марата Башарова.

Поклонники по-разному оценили видео, разделившись во мнении. Одни встали на сторону представительницы прекрасного пола, пожалев её, ведь той приходится теперь воспитывать малыша самостоятельно. Другие убеждены, артист был трезв, и старался не поддаваться на провокации бывшей жены.



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