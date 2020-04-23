Коронавирус нашли у 457 человек в российских интернатах

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23.04.2020, 14:53, Новости дня

У 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи российских регионов диагностировали коронавирус, сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек», – цитирует ТАСС Баталину.

В РФ за сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. 

Накануне, 22 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5236. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 462 случая.



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