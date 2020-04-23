«Тут везде один Андрей»: Иван Ургант снова не оценил книгу Юлии Барановской

23.04.2020, 14:53, Разное

Успешная карьера побуждает Юлию Барановскую поделиться в новой книге своим опытом преодоления трудностей в жизни. Однако её коллега Иван Ургант в очередной раз не оценил литературное творчество телеведущей.

Настойчивость Барановской после публичного акта сжигания её первого творения в студии «Вечернего Урганта» не позволила ей оставить «перо», она подарила ведущему новое произведение, но не повлияла на мнение «критика». Он по-прежнему убежден, что «тут везде один Андрей», а основной посыл книги так и не раскрыт полностью. Идея должна быть в том, что «вы в итоге смогли заглянуть внутрь себя», наставительно заметил Ургант. Однако переубедить автора в значимости его произведения для общества ему так и не удалось. Юлия Барановская считает, что не только откровенно рассказывает о непростых отношениях в течение девяти лет с футболистом Андреем Аршавиным, но и информирует о творчестве и воспитании троих детей.

Сумев пройти сложный период своей жизни, она показывает читателям, что падать духом не стоит ни при каких обстоятельствах. Так и не став официальной супругой знаменитого спортсмена, после домашнего насилия оказавшись «на улице», Барановская добилась признания на телевидении. Она стала независимой в финансовом отношении и считает себя примером для тех, кто оказался в подобной ситуации. Этим телеведущая и объясняет успешно разошедшийся тираж первой книги и желание написать вторую.