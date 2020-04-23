СК возбудил дело о массовых убийствах мирного населения в Карелии в годы ВОВ

23.04.2020, 14:53, Новости дня

СК РФ после изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны в Карелии возбудил уголовное дело по статье «Геноцид».

По данным следствия, после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией «было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер», сообщается на сайте СК.

В настоящее время СК проводит необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств преступлений, тщательно изучаются архивные материалы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид).

«Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным. Эти преступления без срока давности», – отметили в ведомстве.

Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек – около 30% населения в зоне оккупации.

Напомним, в понедельник сообщалось, что Следственный комитет изучает рассекреченные управлением Федеральной службы безопасности по Карелии материалы о преступлениях финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны. После этого Финляндия попросила доступ к архивам ФСБ.

Позже экс-узники концлагерей призвали СК разобраться с действиями финских оккупантов.