Лукашенко пообещал не закрывать границы Белоруссии в условиях пандемии

23.04.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях пандемии коронавируса Минск не станет закрывать границы.

«Мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости. Контролируем людей, грузы, непросто нам это достается и недешево обходится, но мы так действуем», – передает слова Лукашенко ТАСС.

Лукашенко отметил, что за четыре месяца мир изменился до неузнаваемости, открывавшие границы десятилетиями союзники восстановили эти за один день и «разрушили отношения».

«Это касается всего мира, вы это видите. На данный момент вся мировая экономика находится под давлением еще никем не решенной проблемы – так называемой пандемии, очевидно, что она затрагивает и нашу страну», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что закрытие российских границ негативно сказалось на белорусской экономике.

«Разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, в том числе и главного нашего партнера – Российской Федерации, которые закрыли границы, затруднив и прекратив всякое движение людей. Естественно, это отразилось на экономике», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что негативно отразились на экономике и нефтяные ограничения со стороны России.

«Мы в конце прошлого года и в начале этого начали с нефтегазовой пандемии. РФ прекратила в нужных объемах поставлять нам нефть. Это больно ударило по нашей экономике. И третье – этот психоз, связанный с пандемией. Вот три основных удара, который мы получили со всех сторон», – сказал Лукашенко.

Президент выразил мнение, что власти Белоруссии оказались правы, так как сейчас все говорят уже в большей степени об экономике и о том, как «жить дальше».

«О том, что 350 миллионов людей будет в мире голодать, то ли еще будет. А я ведь полтора месяца назад ребром поставил вопрос и только ленивый не вытирал об меня ноги: пандемия пройдет, жрать что будем? Сегодня уже никто не критикует за это. Все спохватились – надо экономику поднимать. У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей», – сказал глава белорусского государства.

В то же время президент Белоруссии подчеркнул, что страна не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ по борьбе с коронавирусом, однако действовать будет исходя из ситуации, передает РИА «Новости».

«Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно», – сказал Лукашенко, добавив, что действовать на авось нельзя, как нельзя и действовать «на всякий случай, хуже не будет».

«Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью», – отметил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии значительно увеличили потенциал учреждений здравоохранения, а также мощности по производству белорусских препаратов и товаров медицинского назначения. Он призвал не перегрузить систему здравоохранения, добавив, что страна с этим пока справляется. Лукашенко поручил медикам сконцентрировать внимание на заболеваемости пневмонией, добавив, что «любая пневмония может отяготиться COVID-19».

При этом проблема борьбы с коронавирусом, по его мнению, становится все более политической.

«У нас сторонников, даже сочувствующих не будет, потому что мы пошли против течения. Мы действуем сообразно ситуации, которая у нас складывается, и тому, какую мы имеем систему здравоохранения. Мы сейчас будем в этом тесном, безобразном мире сталкиваться с этими вирусными заболеваниями. И систему эту надо укреплять – это один из уроков», – сообщил Лукашенко.

Он заверил, что у государства есть резервы, при необходимости будут введены и меры по изоляции городов.

«Но разве сегодня такая проблема стоит перед страной? Нет. Если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит», – прокомментировал он рекомендации ВОЗ.

Во вторник Лукашенко также раскритиковал введенные в некоторых учебных заведениях правила, назвав «глупостью» использование масок и антисептиков в школах. До этого он объявил о возобновлении занятий в школах после каникул, несмотря на то, что ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить меры против коронавируса.