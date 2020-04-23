 

Руководство «Аэрофлота» добровольно сократило свои зарплаты на 40%

23.04.2020, 14:48, Новости дня

Руководство крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» пошло на добровольное сокращение своих зарплат на 40% с 1 апреля на фоне пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.

«Сокращению подверглись, в том числе, зарплаты топ-менеджмента: принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля», – сказал Демин, информирует РИА «Новости».

Кроме того, «Аэрофлот» отказался от всех непервостепенных закупок на время сокращения объемов полетов, передает ТАСС.

«Аэрофлот» последовательно реализует программу сокращения затрат. Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Отменены, в том числе, все закупки автомобильного транспорта, мы отказались от всех медийных контрактов и рекламы в СМИ», – подчеркнул Демин.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение временно прекратить продажу билетов на рейсы, вылетающие из РФ за границу. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / MSNBC – праздничная месса в пустом соборе — Ватикан меняет традиции из-за пандемии

17.04 / Названы последствия отказа Трампа финансировать ВОЗ

06.04 / Поезда из Новосибирска в Томск и Красноярск отменены из-за коронавируса

12.02 / Свитолина прошла во второй круг теннисного турнира в Таиланде

24.03 / Уроженку Белоруссии задержали за нарушение карантина в Москве

23.03 / ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч

27.02 / Виторган: “Этот порноканал работает у Суркова без помех”

17.02 / В Росгвардии заявили, что против силовиков возбуждали уголовные дела за избиение протестующих в Москве

07.04 / Из пыльцы был создан уникальный материал, который меняет форму в ответ на внешние раздражители

09.02 / Восемь украинских стартапов получат 9 млн грн от государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска