 

В больнице в Златоусте 44 человека заразились коронавирусом. Власти обвинили в этом врачей

23.04.2020, 14:42, Новости дня

В одном из корпусов городской больницы Златоуста зафиксировали очаг заражения коронавирусной инфекцией. В медучреждении выявили 44 заболевших, среди которых есть и пациенты, и врачи, сообщил своем в инстаграме губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Корпус больницы закрыли на карантин. Также там взяли анализы на COVID-19 у всех, кто контактировал с инфицированными. 

“Уже понятно, что ситуация возникла из-за ошибок в порядке оказания медицинской помощи конкретному пациенту. Выводы должны быть сделаны не только в Златоусте, но и во всех муниципалитетах области”, – заявил губернатор.

Утром 23 апреля также стало известно о вспышке в больнице в подмосковных Люберцах. После того как коронавирусную инфекцию там нашли у 60 врачей, сотрудники неврологического отделения написали жалобу на руководство больницы в ФСБ, МВД и Следственный комитет. По их словам, к ним в отделение стали переводить пациентов с симптомами коронавируса, при этом в больнице не проводилась дезинфекция помещений, а у медиков не было средств индивидуальной защиты. Все это могло привести к массовому заражению врачей и пациентов, указывают авторы жалобы. 

Также очаги заболевания коронавирусом фиксировали в:

трех больницах Коми,
в двух больницах Красноярска и Владивостока,
в больнице Екатеринбурга,
в Республиканской больнице имени Куватова в Башкирии.

Накануне премьер России Михаил Мишустин признал “неудовлетворительное” обеспечение больниц в регионах для борьбы с коронавирусом и заявил, что многие руководители регионов “формально” отнеслись к расчетам по оснащению больниц.

О нехватке индивидуальных защитных средств в больницах России также не раз заявлял “Альянс врачей”. По их данным, во многих клиниках до сих пор не хватает респираторов, защитных костюмов и очков, также не проводится достаточное количество тестов для персонала, работающего с пациентами с коронавирусной инфекцией. Все эти условия могут в дальнейшем привести к появлению еще большего количества очагов COVID-19 в медучреждениях.

 



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