Журналисты “Ведомостей” опубликовали открытое письмо против нового главреда Шмарова

23.04.2020, 14:42, Новости дня

На сайте бизнес-газеты “Ведомости” опубликовано заявление сотрудников редакции, в котором они критикуют нового главного редактора Андрея Шмарова. Это письмо – результат конфликта Шмарова и новых владельцев газеты с журналистским коллективом, который продолжается уже месяц, с момента назначения Шмарова главредом.

“И. о. главного редактора “Ведомостей” Андрей Шмаров своими действиями уже показал, как планирует изменить редакционную политику газеты. Изменения такого рода подрывают доверие к изданию”, – говорится в заявлении.

Журналисты напоминают, что Шмаров уже:

лично отредактировал заголовок заметки о “Роснефти”, изменив его смысл на противоположный,

снял с сайта колонку экономиста Константина Сонина о той же “Роснефти” и ее руководителе Игоре Сечине,

запретил редакции ссылаться за опросы независимых социологов “Левада-Центра”, объяснив это тем, что “опросы “Левада-Центра” не хочет видеть в газете администрация президента,

запретил критиковать в статьях “путинские” поправки к Конституции.

“В “Ведомостях” никогда не существовало запрета на публикацию общественно важной информации – если журналисты издания могли ее подтвердить. Существенное изменение редакционных правил не представляется исключительно внутренним делом издания, так как касается интересов читателей”, – пишут журналисты.

“Лишившись репутации, “Ведомости” станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого – не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев”, – говорится в заявлении.

Шмаров, один из основателей журнала “Эксперт” и генеральный директор проекта “Сноб”, был назначен в “Ведомости” после того, как у газеты сменился владелец: 17 марта стало известно, что Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже 100% акций генеральному директору холдинга “Версия”, издателю Константину Зятькову и управляющему директору группы компаний Arbat Capital Алексею Голубовичу. И “Версия”, и “Эксперт” считаются изданиями, стоящими на прокремлевских позициях. Кудрявцев продажу издания не комментировал.

Отвечая на вопрос о ситуации в “Ведомостях” пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 23 апреля, что Кремль “не может никак комментировать редакционную политику, не хочет это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ”.