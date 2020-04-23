 

Главврач Коммунарки заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

23.04.2020, 14:39, Разное

«Снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем. Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги — главные врачи других больниц», – пишет Проценко, отмечая, что он и его коллеги надеялись на снижение нагрузки после открытия в Москве новых стационаров.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC заявил о том, что число новых заражений коронавирусом в стране может выровняться к середине мая.

«Затем мы ожидаем постепенное снижение числа инфицированных”», — добавил представитель Кремля.

На сегодняшний день РФ занимает десятое место в мире по количеству инфицированных COVID-19 — 62 773 случаев. Выздоровел 4 891 человек, погибли 555.



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