 

В Кремле ответили на вопрос о дате окончания режима самоизоляции

23.04.2020, 14:35, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даты отмены режима всеобщей самоизоляции в России нет. “Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией”, – приводит его слова РИА ФАН.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 774 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 62 773. Вылечился 4 891 пациент, умерли 555 россиян, передает URA.ru.



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