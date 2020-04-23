“500 тысяч”: озвучен прогноз по числу заболевших коронавирусом в России

23.04.2020, 14:35, Разное

Эпидемия коронавируса в мире идет на спад, в то время как Россия проходит пик заболеваемости, отметид эксперт. Нетесов считает, что COVID-19 в России заболеют минимум 120 тысяч человек, и это позитивный сценарий.

Но наиболее вероятно, что количество заболевших коронавирусом в России будет несколько раз выше. “В сумме мы получим, скорее всего, примерно 300-500 тысяч”, – полагает эксперт.

Особое внимание Нетесов призвал обратить на бессимптомных больных. Именно из-за них, полагает вирусолог, сложилась тяжелейшая ситуация в Италии. В барах, кафе или на футбольных матчах они заразили несколько десятков человек, а спустя некоторое время в стране было уже 100 тысяч заболевших, пояснил ученый в беседе с порталом “Царьград”.

Коронавирусом в России на 23 апреля заразились более 62 тысяч человек, выздоровел 4891 пациент, 555 человек скончались. За последние сутки в нашей страны выявлено 4774 новых случая заболевания COVID-19.

До 1 мая в России действует режим всеобщей изоляции. По данным источников, ограничительные меры продлят до конца майских праздников. При неблагоприятном развитии ситуации – до начала июня.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной действия регионов по борьбе с коронавирусом. По его словам, выделенные на эти цели средства осваиваются очень медленно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Апр 2020 в 1:01 PDT