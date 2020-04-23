Потушены пожары в трех населенных пунктах на Кузбассе

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23.04.2020, 14:30, Новости дня

Пожары потушены в трех из четырех населенных пунктов Кузбасса, где загорелись жилые дома, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Кемеровской области сотрудники МЧС задействованы в ликвидации пожаров в четырех населенных пунктах. Три из них ликвидированы, один локализован. Погибших и пострадавших нет», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

По данным ведомства, потушены пожары в селах Постниково Ижморского района (площадь 1000 «квадратов», сгорели 22 строения) и Краснинское Промышленновского района (площадь 490 «квадратов», сгорели 7 построек) и в районе Кедровка города Кемерово (пострадали от огня 3 дома и хозяйственные постройки). Локализован на 1100 «квадратах» пожар в Пашково Яшкинского района, где горят 4 жилых и 2 нежилых дома.

Причиной возгораний стал несанкционированный пал сухой растительности, в результате которого произошло возгорание жилых домов и надворных построек, в Краснинском – в результате перехода лесного пожара. К ликвидации пожаров привлечены два вертолета Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.

«Тушение осложняется высокой скоростью распространения огня из-за порывистого ветра скоростью до 25 метров в секунду и плотной застройкой», – добавил представитель ведомства.

Там сообщили также, что возникший на горе в Онгудайском районе в Республике Алтай природный пожар отрезал выход из опасной зоны четверым детям и восьми взрослым.

«На горе у населенного пункта Шашикман произошел пожар. Огонь перекрыл людям проход», – сообщили в МЧС.

По словам источника, ориентировочно на горе находятся 12 человек, из них четверо детей. Все они занимались сбором ореха.

К месту пожара направлен вертолет Ми-8 со спасателями для эвакуации людей. К тушению пожара привлечены 12 человек и две единицы техники.

Напомним, ранее в четверг в Кузбассе огонь охватил три села, десятки домов сгорели.



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