В Свердловской области решили ввести пропускной режим на майские праздники

23.04.2020, 14:30, Новости дня

В Свердловской области решено ввести пропускной режим с 1 по 10 мая, сейчас его технологии прорабатываются, сообщил замглавы региона Павел Креков.

«Стратегически, наша задача сделать так, чтобы праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции. Нужно максимально изолироваться в эти дни, потому что мы вышли на то состояние, когда мы можем пойти на реальный спад… Мы сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно», – приводит его слова РИА «Новости».

Креков отметил, что сейчас разрабатываются технологии введения режима и его критерии. На заседании оперативного штаба по профилактике COVID-19 в пятницу будет обсуждаться, в каком виде лучше всего ввести пропускной режим.

«Она будет той, которая даст наибольшую эффективность. Если нам более эффективными покажутся дела обычные, классические, бумажные, то тогда будут введены они. Если понадобится что-то другое для эффективности, то это будет другое», – добавил замглавы региона.

По последним данным, в Свердловской области зарегистрирован 271 случай коронавируса, в том числе 28 – за последние сутки.

Напомним, что цифровые пропуска собираются ввести в 21 регионе России.