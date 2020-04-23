 

“Ситуация слишком напряженная”: Дмитрий Песков высказался о режиме самоизоляции в России

23.04.2020, 14:30, Разное

Дмитрий Песков сообщил, что необходимость карантинных мер сейчас обсуждается в правительстве. Пресс-секретарь президента также высказался, что развивающаяся ситуация “слишком напряженная”, поэтому об окончании вех мероприятий, направленных на самоизоляцию пока рано говорить.
Спикер Кремля Дмитрий Песков недавно пообщался с прессой по поводу обстановки в стране, связанной с пандемией COVID-19. Политик отметил, что пока вопрос о снятии режима самоизоляции остается открытым, поскольку ситуация “слишком напряженная”. По словам замглавы Администрации президента, на данный момент есть “конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией”, поэтому сейчас ожидается “выход на плато”. Чиновники будут руководствоваться темпами распространения коронавируса во время обсуждения карантина.

Известно, что президент РФ Владимир Путин продлил антикоронавирусные мероприятия вплоть до 30 апреля. Не исключено, что для Москвы и московской области могут ввести дополнительные ограничения. В то же время, в Крыму вскоре разрешат работу салонов красоты, химчисток, строительных и хозяйственных магазинов. Согласно данным веб-портала “Стопкоронавирус.рф” в РФ насчитывается более 62,7 тысяч случаев заражения COVID-19, 555 человек умерло, а 4,8 тысяч пациентов выписали из больниц.



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